Padają rekordy. Upał męczy sto milionów ludzi

Fala upałów utrzymuje się na obszarze od Teksasu po Nowy Jork. Według Krajowej Służby Meteorologicznej (NWS), w większości obszarów południowego wschodu ekstremalne temperatury mają utrzymać się co najmniej do weekendu. Jak szacowali meteorolodzy, ostrzeżenia przed upałem objęły obszar, na którym mieszka ponad sto milionów Amerykanów.

Wyjątkowe gorąco

We wtorek Nowy Jork pobił rekord temperatury - na lotnisku La Guardia zanotowano 37,8 stopnia Celsjusza. Poprzednia dzienna najwyższa wartość w tym punkcie wynosiła 36,1 st. C i pochodziła z 1949 roku. Na lotnisku Newark termometry pokazały 38,3 st. C, co również okazało się najwyższą zmierzoną wartością dla tego dnia.