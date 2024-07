Padają rekordy, a "historyczna fala upałów dopiero się zaczyna"

W mieście Ukiah na północ od San Francisco zanotowano w sobotę 47 stopni Celsjusza, co jest dla tego miejsca rekordem dziennym i jednocześnie ponownym rekordem wszech czasów. W Livermore na wschód od San Francisco padł rekord dzienny - 43,8 st. C.

W Las Vegas temperatura sięgnęła 46 st. C, wyrównując rekord z 2007 r., a w Phoenix - 45,5 st. C, co nieznacznie odbiega od rekordowych 46,7 st. C z 1942 r.