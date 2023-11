Orki posłały na dno polski jacht. "Jest wiele teorii"

Dlaczego orki atakują? Wersje naukowców

- W ciągu ostatnich trzech lat odnotowano blisko pół tysiąca tego typu zachowań. Orki podpływają do dużych jednostek, atakują płetwy sterowe, czyli części ruchome jachtów. Naukowcy wypowiadają się, że nie wiadomo, jakie są intencje tych ssaków morskich. Być może jest to ciekawość albo zabawa, albo próba na przykład polowania młodszych osobników - mówiła Agnieszka Veljković z WWF Polska.

Duży stres, zmiany klimatu

"Nie ma jednoznacznej teorii"

- Trudno powiedzieć, co robią orki, nie ma jednoznacznej teorii - mówił Artur Krzyżak, biolog morza z Akwarium Gdyńskiego. - Na pewno nie jest to atak w zrozumieniu zniszczenia jachtu, no bo nie zatrzymywałyby się na płetwie sterowej. To są potężne zwierzęta, które dysponują olbrzymią siłą. Natomiast czym te zachowania są tłumaczone, jest wiele teorii począwszy od tej związanej z zachowaniem terytorialnym, zachowaniem obronnym, po teorie, które bardziej do mnie przemawiają, dotyczące enrichmentu, czyli dotyczące zabawy lub nauki - tłumaczył.