W ostatnich tygodniach północne rejony Nigerii zmagają się z powodzią, do której doszło na skutek ulewnych deszczy i przerwania tamy. We wtorek zoo Sanda Kyarimi, położone w mieście Maiduguri w stanie Borno przekazało, że w wyniku wezbrania wód zginęło ponad 80 proc. zamieszkujących je zwierząt - od lwów i krokodyli, po bawoły i strusie. Park ostrzegł jednak w komunikacie, że "niektóre śmiertelnie niebezpieczne zwierzęta, takie jak krokodyle i węże", które przetrwały powódź, zdołały uciec i znalazły się na wolności.

Poszukiwania dzikich zwierząt, które uciekły z zoo

- Zdołaliśmy złapać strusia widzianego na ulicy i dostaliśmy też telefon, że w innym miejscu widziano krokodyla, ale nie mogliśmy tam dotrzeć ze względu na wodę - przyznał Donbest. Dodał, że klatki, w których były trzymane lwy i hieny także znalazły się pod wodą, ale nie wie, czy tym zwierzętom udało się uciec. Zaznaczył, że na ulicach widziano także osobniki, które nie mieszkały wcześniej w Sanda Kyarimi. - Dostaliśmy zgłoszenie, że gdzieś widziano hipopotama, ale my nie mieliśmy hipopotamów w zoo, więc woda mogła przenieść też zwierzęta z innych miejsc - wskazał.

Powodzie w Nigerii

W okolicach Maiduguri ucierpiały też inne obiekty, w tym poczta i szpital. Biuro prezydenta kraju Boli Tinubu przekazało, że to "najgorsza powódź w ostatnich dekadach", która zmusiła tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów. Zaapelowano jednocześnie do mieszkańców zagrożonych terenów o "natychmiastową ewakuację".