Niemal 1500 zabitych. Najgorsza sytuacja od dekad

Choć w Afryce Zachodniej i Środkowej pora deszczowa w sierpniu i wrześniu jest czymś normalnym, to tegoroczne opady są niezwykle obfite i w wielu krajach spowodowały największe powodzie od co najmniej 30 lat. Jeszcze w połowie września synoptycy przewidywali, że zakończą się one z początkiem października, ale nowe prognozy przewidują ciągłe opady do listopada.