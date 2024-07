Niedźwiedzie weszły do samochodu. Zdemolowały go, włączyły radio i trąbiły klaksonem

Dorosły czarny niedźwiedź z młodym w mieście Winsted w amerykańskim stanie Connecticut zatrzasnął się w samochodzie. Zwierzęta zniszczyły tapicerkę, uruchomiły radio i trąbiły klaksonem. Na zewnątrz auta znajdował się jeszcze jeden zaniepokojony młody osobnik.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze stanowej policji otworzyli drzwi pojazdu, po czym zwierzęta wyszły i we trójkę całe i zdrowe uciekły do lasu. Policjanci uważają, że niedźwiedzie dostały się do samochodu, otwierając drzwi, ale nie jest jasne, w jaki sposób je zamknęły.

Amerykańskie media pokazały zdjęcia wnętrza samochodu po tym, jak wyszły z niego niedźwiedzie. Widać zniszczone fotele i tapicerkę.

Pojawiło się też zdjęcie, na którym widać dorosłego osobnika siedzącego za przednią szybą auta.

Rośnie liczba incydentów z niedźwiedziami

To nie pierwsze zdarzenie z udziałem czarnych niedźwiedzi w Connecticut w ostatnim tygodniu. W sobotę mieszkanka Cheshire odniosła niegroźne rany po spotkaniu ze zwierzęciem na swojej posesji. Policja znalazła intruza i zastrzeliła go, przekazując ciało do badań. W niedzielę niedźwiedź o wadze blisko 227 kilogramów został śmiertelnie potrącony na autostradzie w Torrington. Widok czarnego niedźwiedzia na ulicach miast jest coraz bardziej powszechny i wiąże się z rosnącą populacją tego gatunku.

W ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano w Connecticut kilka ataków niedźwiedzi na ludzi, ale żaden z nich nie był dla człowieka śmiertelny - odnotowała agencja AP. Wzrasta także liczba niedźwiedzi, które wchodzą do domów. Urzędnicy apelują, aby zamykać samochody, jeśli pojawi się jakiś osobnik w okolicy, a także by ograniczyć dostęp do resztek żywności w koszach na śmieci.

Szacuje się, że w tym stanie żyje od tysiąca do 1 200 niedźwiedzi. W ostatnich latach obserwowano je we wszystkich 169 miastach. Ich populacja wzrasta od lat 80.

Autorka/Autor:ps

Źródło: PAP