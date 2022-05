Naukowcy chcą ocalić niszczejące rafy koralowe dzięki drukarkom 3D

Rafy koralowe to niezwykle wrażliwe ekosystemy. Ponieważ niszczeją w dramatycznie szybkim tempie, naukowcy postanowili znaleźć nowe sposoby, które mogłyby je ocalić. Jednym z nich jest wykorzystanie technologii druku 3D.

- Gwałtowne zniszczenia koralowych raf nasila potrzebę poszukiwań interdyscyplinarnych metod ich odbudowy - mówiła dr Natalie Levy, współautorka publikacji, która ukazała się w piśmie akademickim "Science of The Total Environment". - Testowanie sposobów zachowania bioróżnorodności raf koralowych to kluczowa sprawa, ale istnieje także pilna potrzeba inwestowania w technologie, które mogą wspomóc ekosystemy korali i nasze zrozumienie środowiska raf - dodała ekspertka.