"Nagle tracisz widoczność i po chwili otacza cię metr wody"

W czwartek wieczorem północno-wschodnią część stanu Ohio nawiedziły ulewy. Padający przez całą noc deszcz spowodował powodzie błyskawiczne - miejscami zanotowano sumy opadów przekraczające 100 litrów na metr kwadratowy. Woda zebrała się na ulicach i wdarła do domów.

Uwięzione auta, przerwany koncert

Jak podały lokalne media, w hrabstwie Summit służby ratunkowe wydostały z zalanych samochodów i domów co najmniej kilkanaście osób. Droga międzystanowa I-76 została częściowo zablokowana, co zmusiło kierowców do zatrzymania się na poboczu. Niektóre samochody wjechały jednak w stojącą wodę - aby uratować kierowców konieczna była interwencja strażaków i policjantów.