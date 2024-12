Mogło zginąć "nawet kilka tysięcy" osób

Kilkaset, a nawet tysiące ludzi mogły zginąć, gdy cyklon Chido uderzył w Majottę, francuskie terytorium zamorskie na Oceanie Indyjskim - twierdzą lokalne władze. MSW Francji zastrzegło, że na tym etapie nie może określić liczby ofiar. To najsilniejszy cyklon, który dotknął zamieszkiwaną przez ponad 300 tysięcy osób wyspę od niemal wieku.

"Domy są całkowicie zniszczone"

Wiele instalacji komunalnych jest zniszczonych bądź uszkodzonych. Agencja AFP podała, że imigranci mieszkający na terenie slumsów często, wbrew zaleceniom władz, nie zgłaszali się do miejsc wyznaczonych na schrony, ponieważ obawiali się, że jest to pułapka, której celem jest ich zatrzymanie i wydalenie z wyspy.

Najsilniejszy cyklon od niemal wieku

Chido to najsilniejszy i najbardziej niszczycielski cyklon tropikalny, jaki uderzył w Majottę od 1934 roku.

Sezon cyklonów w regionie Oceanu Indyjskiego trwa od grudnia do marca. W tej części świata powstaje rocznie tylko około sześć proc. globalnych cyklonów tropikalnych, ale należą one do najbardziej niszczycielskich, powodując rozległe zniszczenia w gęsto zaludnionych krajach położonych na ich trasie - od Mauritiusu, przez archipelag Komorów i Madagaskar, po Mozambik i południową część Tanzanii. Cyklony rzadko uderzają w głębi kontynentu.