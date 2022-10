Indyk włamał się do domu, zdemolował go, a potem umknął policji

Niecodzienna akcja policjantów z miejscowości Miami Township w stanie Ohio. Funkcjonariusze interweniowali przy pojmaniu "dzikiego" indyka, który włamał się do jednego z domów. Ptak był tak zdenerwowany, że narobił niemałego bałaganu. Jakby tego było mało - nie dał się pojmać policji.

Pewna rodzina z Miami Township w stanie Ohio przeżyła w poniedziałek niemały szok, gdy zobaczyła, że jej dom jest całkowicie zdemolowany. Sprawcą zdarzenia był nie złodziej, a "dziki" indyk. Ptak wleciał do domu przez okno i w panice zaczął strącać wszystko z półek.

Uciekł policjantowi

Rodzina wezwała na pomoc policję, a ta niezwłocznie ruszyła na miejsce. Na nagraniu z kamerki jednego z funkcjonariuszy widać, jak skomplikowana była to akcja ratunkowa. Zdenerwowany indyk był bardzo trudny do uchwycenia, przez co zniszczonych zostało jeszcze więcej rzeczy.