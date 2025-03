24 godziny, ponad 200 pożarów. Budynki stanęły w płomieniach

Jak podał w środę Departament Obrony Cywilnej meksykańskiego stanu Nuevo Leon, w ciągu 24 godzin strażacy otrzymali 239 wezwania do pożarów. Do zaprószenia ognia dochodziło na terenach trawiastych lub leśnych. Termometry w stolicy stanu pokazywały w środę wartości do 38 stopni Celsjusza, co w połączeniu ze skrajnie niską wilgotnością powietrza i podmuchami wiatru do 80 kilometrów na godzinę stwarzało idealne warunki do rozprzestrzeniania się płomieni.