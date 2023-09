"Zrównane z ziemią wsie, zawalone domy, wielkie głazy pośrodku ulic"

Trzęsienie ziemi, do którego doszło w ubiegły piątek późnym wieczorem, spowodowało śmierć 2946 osób, a obrażenia odniosły 5674 osoby - wynika z ostatnich oficjalnych danych podawanych w czwartek. Epicentrum znajdowało się 72 kilometry na południowy zachód od Marrakeszu. Najbardziej dotknięta katastrofą została ludność w regionie gór Atlasu Wysokiego. Było to najbardziej śmiercionośne trzęsienie ziemi w Maroku od 1960 roku i najsilniejsze od co najmniej 1900 r.