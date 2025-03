"Marcowe szaleństwo" w USA. Do kraju zmierza potężna burza

Amerykanie mają sporo powodów do obaw. Według prognoz do kraju nadciąga kolejna zimowa burza. Przewidywania mówią o wielu niebezpiecznych zjawiskach, takich jak wyładowania atmosferyczne, ulewne opady deszczu, porywisty wiatr, zamiecie, a także potencjalne pożary lasów - pisze portal stacji CNN. To, co czeka mieszkańców USA w pogodzie, nazywa "marcowym szaleństwem".