Prawie tysiąc zagrożonych zwierząt wróci do domu

Cenne gatunki

Cable News Network Inc. All rights reserved 2024

Gatunki zabezpieczone podczas operacji w Tajlandii: żółw pajęczynowy (lewy górny róg), żółw promienisty (lewy dolny róg), lemuria płowa (środek), lemur katta (z prawej) Cable News Network Inc. All rights reserved 2024

Według danych organizacji TRAFFIC zajmującej się walką z przemytem zwierząt, Tajlandia jest najważniejszym legalnym odbiorcą i eksporterem zagrożonych gatunków z Madagaskaru. Obok legalnych operacji kwitnie jednak także rynek przemytników, którzy sprzedają lemury czy żółwie kolekcjonerom egzotycznych zwierząt. Gatunki te zupełnie nie nadają się jednak do trzymania w domu - do życia wymagają one ściśle określonych warunków, niezwykle trudnych do odtworzenia poza rodzimymi ekosystemami.