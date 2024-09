Lawina w Austrii porwała kilka osób. Turystka poważnie ranna

Po intensywnych opadach śniegu w Alpach nadal obowiązuje stan zagrożenia lawinowego. We wtorek lawina, która zeszła w środkowej Austrii, porwała kilka osób, jedna z nich została poważnie ranna - podały służby. Kraj zmaga się ze skutkami powodzi, choć sytuacja zaczęła się poprawiać. We wtorek poinformowano o piątej ofierze śmiertelnej, ponad 20 miejscowości jest odciętych od świata.

Lawina, która zeszła we wtorek po południu w gminie Huettschlag w Salzburgu porwała trzy osoby - poinformowały lokalne służby ratunkowe. Wszystkich trzech turystów przysypanych przez zwały śniegu udało się uratować, ale jedna z osób odniosła ciężkie obrażenia. To 56-letnia obywatelka Niemiec.

Władze: sytuacja powodziowa się poprawia

We wtorek austriacka policja poinformowała o piątej ofierze śmiertelnej powodzi w Dolnej Austrii. To 81-letnia kobieta, która zginęła w miejscowości Tulln an der Donau utonęła we własnym domu zalanym przez wody wezbranego Dunaju.