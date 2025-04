Lawina porwała turystę w popularnym kurorcie. Zmarł w szpitalu

Niebezpieczne warunki

Jak informowaliśmy w czwartek, do tragicznego wypadku doszło we francuskim ośrodku narciarskim Val Thorens. W czwartek 27-letni obywatel Wielkiej Brytanii znajdował się w pobliżu jednej z dróg kurortu, gdy porwała go lawina śnieżna. Masy śniegu przeciągnęły go 15 metrów w dół. Gdy na miejsce przybyły służby ratunkowe, okazało się, że u mężczyzny doszło do zatrzymania akcji serca. Brytyjczyk został przewieziony do szpitala w Grenoble, gdzie zmarł późnym wieczorem.