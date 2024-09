Kulminacja na Węgrzech, Austria zaczyna wielkie sprzątanie

czytaj dalej

Powódź w Polsce trwa. Prezydent Andrzej Duda przybył rano do Lądka-Zdroju. W czasie piątkowego posiedzenia sztabu kryzysowego szefowa Wód Polskich Joanna Kopczyńska poinformowała o możliwych podtopieniach w województwie zachodniopomorskim, wymieniła sześć miejscowości. Jak przekazał premier, jeszcze dziś poznamy nazwisko pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi. W nocy z czwartku na piątek fala powodziowa dotarła do Dolnego Brzegu (Dolnośląskie), stan wody na godzinę 9 wynosi 946 cm - przekazało IMGW.