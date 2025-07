Sprowadzają panele słoneczne z zagranicy, by się schłodzić

Jak przekazały we czwartek północnokoreańskie państwowe media KRT, fala upałów rozpoczęła się we wtorek 8 lipca i będzie trwać do piątku 11 lipca. W wielu regionach Korei Północnej temperatury wzrosły powyżej 30 stopni Celsjusza. W Pjongjangu, stolicy kraju, a także w powiatach P'yongsan na południu i Wiwon na północy słupki rtęci pokazały od 33 do 35 st. C. Wilgotność powietrza przekraczała 70 procent, co dodatkowo utrudniało funkcjonowanie.