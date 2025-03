"Kiedy usłyszeliśmy hałas, zabraliśmy dzieci i uciekliśmy"

Potężne osuwisko zeszło na dzielnicę Codavisa położoną w stolicy Boliwii - La Paz. Ogromne ilości błota i gruzu zasypały domy i ulice. Co najmniej 40 rodzin zostało dotkniętych skutkami osuwiska - podała boliwijska państwowa agencja prasowa ABI.

Do osuwiska doszło w poniedziałek na terenie dzielnicy Codavisa położonej w La Paz w Boliwii.

Co najmniej 40 rodzin zostało dotkniętych skutkami osuwiska - podała we wtorek boliwijska państwowa agencja prasowa ABI.

Osuwisko w Boliwii

- Kiedy rano usłyszeliśmy hałas dochodzący zza okna, jedyne co zrobiliśmy, to zabraliśmy dzieci, ubrania i uciekliśmy. Myśleliśmy, że osuwisko się zatrzyma lub trochę zwolni, abyśmy mogli odzyskać nasze rzeczy, ale kiedy wróciliśmy, nie pozwolono nam wejść do naszego domu - powiedziała Mery Paucara