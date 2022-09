Pożary szaleją na północy Kazachstanu, jest ofiara śmiertelna

W północnym Kazachstanie od piątku szaleją pożary lasów. Do tej pory ogień strawił 43 tysiące hektarów i zmusił do ewakuacji ponad 1800 osób. Jak podają władze, w płomieniach zginęła jedna osoba, a przynajmniej 10 zostało rannych.

Jak podało kazachstańskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych, z uwagi na silne podmuchy wiatru, ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił. Do poniedziałku spłonęło około 43 tysięcy hektarów, co zmusiło do ewakuacji 1800 mieszkańców czterech okolicznych miejscowości. W wyniku żywiołu co najmniej 108 budynków zostało uszkodzonych lub zniszczonych.