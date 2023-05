Co najmniej siedem dni stanu wyjątkowego. "Zabierzcie zwierzęta, dokumenty, leki i zapasy"

Pożar, który szaleje w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja, zmusił do ewakuacji około 18 tysięcy mieszkańców miasta Halifax. Ogłoszono tam stan wyjątkowy. Ma on obowiązywać przez siedem dni, jednak może zostać przedłużony w zależności od rozwoju sytuacji.

- Pożar występujący w rejonie Tantallon i Hammonds Plains nadal nie jest pod kontrolą - poinformował Dave Meldrum, zastępca szefa straży pożarnej Halifax Regional Fire and Emergency. Dodał, że przyczyna wybuchu pożaru nadal jest nieznana, ale nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych i rannych. Meldrum przekazał też, że około stu strażaków walczyło z żywiołem przez całą noc z niedzieli na poniedziałek.

"Mieszkańcy nie mogą powrócić do swoich domów, dopóki nie zostanie im przekazane przez lokalne władze, że to bezpieczne" - podały w komunikacie prasowym władze miasta Halifax. "Mieszkańcom, którzy zostali skierowani do ewakuacji, zaleca się zabranie ze sobą zwierząt domowych, ważnych dokumentów i leków, a także zapasów na 72 godziny" - dodały.