Stan wyjątkowy w Kolumbii Brytyjskiej. Około 20 tysięcy ewakuowanych

Władze Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie ogłosiły stan wyjątkowy. Stało się to po kilkudniowych silnych opadach deszczu, które spowodowały rozległe powodzie i lawiny błotne. Ewakuowano około 20 tysięcy mieszkańców.

Stan wyjątkowy wprowadzono w środę w południe czasu lokalnego w Kolumbii Brytyjskiej, jednej z prowincji Kanady. Będzie on obowiązywał przez 14 dni z możliwością przedłużenia. W związku z trwającymi od minionego weekendu intensywnymi opadami deszczu wiele miejscowości w tej prowincji zostało ewakuowanych.

Kanadyjskie media poinformowały w środę wieczorem, że do tej pory swoje domy musiało opuścić około 20 tysięcy osób. Utrudnione lub przerwane są możliwości przejazdu autostradami.

Kanada. Pomoc dla Kolumbii Brytyjskiej

Jeszcze we wtorek policja informowała o odnalezieniu śmiertelnej ofiary osunięcia ziemi na jedną z autostrad, spowodowanego ulewnymi deszczami. Media donosiły też o innych osobach, z którymi nie ma kontaktu. - Należy oczekiwać potwierdzenia kolejnych przypadków śmiertelnych w nadchodzących dniach - powiedział w środę John Horgan, premier Kolumbii Brytyjskiej. Rząd federalny wysłał już do pomocy wojskowe lotnictwo, a minister obrony Anita Anand podkreśliła w środę, że sytuacja w prowincji jest obecnie priorytetem działań wojskowych w centralnych i południowo-zachodnich rejonach Kolumbii Brytyjskiej, najbardziej dotkniętych skutkami ulewnych deszczy. Premier Justin Trudeau, który bierze obecnie udział w szczycie Kanada-USA-Meksyk w Waszyngtonie, zadeklarował pomoc Ottawy i tweetował w środę wieczorem, że na jego prośbę minister odpowiedzialny za przygotowania działań w sytuacjach wyjątkowych Bill Blair zwołał posiedzenie ministrów wchodzących w skład specjalnej rządowej grupy interwencyjnej, a podczas posiedzenia określono pierwsze niezbędne działania rządu federalnego.

Powodzie w Kolumbii Brytyjskiej | PAP/EPA/MINISTRY OF TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE / HANDOUT

"Rolnicza katastrofa"

Wiele z zalanych obszarów to tereny rolnicze i według ministerstwa rolnictwa prowincji w ciągu ostatnich dni tysiące zwierząt hodowlanych zginęło w powodziach. Rząd Kolumbii Brytyjskiej wysłał weterynarzy do pomocy zwierzętom, których nie można ewakuować, ale części z nich nie da się uratować. Organizowana jest obecnie niezbędna pomoc, w tym pasza dla zwierząt.

Problem z dostawami i transportem

Kolejny problem, z którym musi się obecnie zmierzyć Kolumbia Brytyjska, to przerwanie łańcuchów dostaw w związku z uszkodzeniami dróg i linii kolejowych. Media opisują przypadki dostawców, którzy nie mogą dowieźć półproduktów z zachodniego wybrzeża do przetwórni, które znajdują się w głębi lądu. Trudno jest wyjechać autostradami z Vancouver, a ruch kolejowy z portu Vancouver został wstrzymany jeszcze we wtorek. Tymczasem właśnie w tym okresie farmerzy z zachodniej części Kanady transportują eksportowane produkty. Jak podkreślali cytowani w mediach specjaliści, jeden pociąg przewozi tyle ładunku ile 400 ciężarówek, więc uszkodzenia linii kolejowych stanowią dodatkowy problem.