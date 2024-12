W rybackie sieci zaplątały się jedne z najrzadszych ryb świata

Sześć pangazów, jedne z największych i najrzadszych ryb słodkowodnych, zaobserwowano w wodach rzeki Mekong. Zwierzęta zaplątały się w rybackie sieci, ale zostały wypuszczone na wolność. Gatunek ten należy do kategorii krytycznie zagrożonych wyginięciem - w ciągu ostatnich dekad jego liczebność zmniejszyła się o 80 procent.

Pangaz (Pangasianodon gigas) należy do rzędu sumokształtnych, a wymiarami nie odstaje od jego najbardziej okazałych przedstawicieli - ryba osiąga długość do trzech metrów i może ważyć nawet 300 kilogramów. Zwierzę występuje w wodach rzeki Mekong w południowo-wschodniej Azji.

Pangaz cechuje się smacznym mięsem, co w połączeniu z coraz bardziej zanieczyszczonymi wodami doprowadziło do szybkiego spadku jego populacji. W ciągu ostatnich dekad przeławianie i utrata siedlisk doprowadziły do skurczenia się populacji o 80 procent. Przedstawiciele tego gatunku uznawani są za jedne z najrzadszych ryb słodkowodnych na świecie.

Giganci w sieci

Wiele osób, które utrzymuje się z rybołówstwa, nigdy nie widziało żywego osobnika, stąd zachwyt, jaki wzbudziło zaobserwowanie sześciu ryb w ciągu zaledwie pięciu dni. Dwa osobniki złowiono na rzece Tonle Sap, dopływie Mekongu. Kolejne cztery wpadły w sieci na samej rzece Mekong, prawdopodobnie w trakcie migracji na tarło. Dwa osobniki były szczególnie duże - miały długość powyżej dwóch metrów i ważyły ponad 100 kg. Wszystkie ryby zostały oznaczone identyfikatorami i wypuszczone na wolność.

- To daje nadzieję, że gatunek nie jest zagrożony wyginięciem w ciągu najbliższych kilku lat, co daje czas na wdrożenie działań ochronnych - powiedział Zeb Hogan z University of Nevada Reno, członek projektu badawczego Wonders of the Mekong.

Mekong nie jest rzeką przyjazną dla ryb. Jej wody są zanieczyszczone plastikowymi odpadami, a w górnym biegu cieku powstały tamy, które uniemożliwiają zwierzętom swobodną migrację i rozmnażanie. Mimo niesprzyjających warunków wiele cennych gatunków wciąż zamieszkuje jej wody - w tym roku naukowcy trafili na ślad innego rzadkiego gatunku, karpia zwanego "duchem Mekongu".

Autorka/Autor:as/dd

Źródło: AFP, CBS News, tvnmeteo.pl