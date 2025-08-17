Po spożyciu tej substancji dziki miały "neonowo niebieskie" mięso

Dziki o niebieskich wnętrznościach zostały znalezione w Kalifornii. Jak wynika z testów laboratoryjnych, zwierzęta zostały narażone na działanie przynęty na gryzonie. Substancja została niewłaściwie zabezpieczona, przez co dziki mogły się do niej dostać bez większych problemów.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pierwsze dziki o nietypowym mięsie zostały zaobserwowane w marcu w hrabstwie Monterey, w dolinie rzeki Salinas. Działający w regionie myśliwy zauważył, że pod skórą niektórych z odłowionych zwierząt znajdowała się intensywnie błękitna tkanka mięśniowo-tłuszczowa. Łącznie udało się zidentyfikować kilkanaście takich osobników.

- Mięso nie miało tylko błękitnego odcienia, było wręcz neonowo niebieskie - opowiadał w rozmowie z portalem "Los Angeles Times". Myśliwy zgłosił sprawę do Kalifornijskiego Departamentu Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody (CDFW), który przeprowadził badanie toksykologiczne zwierząt.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W treści żołądkowej i wątrobie jednego z zatrutych dzików wykryto difacynon - środek wykorzystywany w kontroli populacji gryzoni. Jak się okazało, zwierzęta zostały narażone na działanie przynęty przeznaczonej dla niszczących uprawy wiewiórek i polnych myszy. Została ona podana w postaci zatrutej paszy i zamknięta w plastikowych pojemnikach, które miały chronić większe zwierzęta przed kontaktem z pestycydem. Dziki nie miały jednak problemu ze zniszczeniem osłony i dobraniem się do jej wnętrza.

Przynęty z difacynonem California Department of Fish and Wildlife

Jak tłumaczyli eksperci z CDFW, dzikie zwierzęta mogą nieumyślnie zostać narażone na działanie pestycydów poprzez spożycie przynęty lub zatrutych nimi zwierząt. Przynęty zawierające rodentycydy często zawierają barwnik, który pozwala je zidentyfikować jako trujące. Niebieskie mięśnie lub tłuszcz mogą być oznaką skażenia mięsa zwierząt łownych rodentycydami, chociaż nie zawsze występuje niebieskie przebarwienie.

- Myśliwi powinni mieć świadomość, że mięso zwierząt łownych, takich jak dziki, jelenie, niedźwiedzie i gęsi, może być skażone - powiedział Ryan Bourbour z CDFW. - Na terenach, gdzie przynęty stosuje się blisko siedlisk innych gatunków, również one mogą być narażone na kontakt z pestycydami - dodał.

Służby zaapelowały o rozsądne stosowanie pestycydów. Eksperci podkreślili, że kluczową rolę pełni tutaj odpowiednie zabezpieczenie przynęty, które uniemożliwi dostęp przypadkowym gatunkom.

Autorka/Autor:ast

Źródło: ScienceAlert, CDFW