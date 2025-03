Jedna ofiara śmiertelna, 36 rannych żołnierzy. Żywioł nie oszczędza Australii

czytaj dalej

Gazowa kolumna, a chwilę później chmura - tak wyglądały nieudany start i eksplozja statku kosmicznego Starship od SpaceX na zdjęciach satelitarnych. Zdarzenie zostało uchwycone przez satelity meteorologiczne GOES. Co ciekawe, zaobserwował je także system, który na co dzień śledzi trasy huraganów.