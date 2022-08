Delfin pogryzł dwóch plażowiczów w Japonii. To nie pierwszy taki przypadek

Dwa ataki delfinów w jeden dzień

Do ataków doszło na popularnej plaży Koshino. Jak podają lokalne media, pierwsza ofiara morskiego ssaka to mężczyzna - w czwartek rano zwierzę pogryzło jego ręce. Po południu tego samego dnia delfin zaatakował drugiego mężczyznę, raniąc go w palce lewej ręki. Jeden z poszkodowanych trafił do szpitala.