Trzy osoby zginęły, dziesiątki rannych, miliony ewakuowanych

Tajfun Shanshan uderzył w czwartek w południowo-zachodnie regiony Japonii, przyczyniając się do śmierci trzech osób. W obawie przed żywiołem ewakuowano miliony osób w kilku prefekturach. Według władz Shanshan może być jednym z najsilniejszych tajfunów, jaki nawiedził ten region kraju.

W środę żywioł powoli przesuwał się nieopodal wyspy Yaku-shima w archipelagu Riuku . W czwartek nad ranem Shanshan uderzył w miasto Satsumendai na południowo-zachodniej wyspie Japonii Kiusiu. Tajfun, zakwalifikowany, jako "silny" przyniósł porywisty wiatr o prędkości do 216 kilometrów na godzinę oraz ulewy deszczu.

Główny sekretarz rządu Japonii Yoshimasa Hayashi podał, że w wyniku uderzenia tajfunu zginęły co najmniej trzy osoby. Lokalne media poinformowały o co najmniej 54 rannych, w tym dwóch ciężko. Trwają też poszukiwania jednej osoby, 60-letniego mężczyzny, który wypadł z małej łódki do oceanu.