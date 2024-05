Tragiczny wypadek w kultowym miejscu

Kobieta zmarła na skutek upadku ze słynnych klifów Moheru w Irlandii. Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie. Jak przekazały lokalne media, gdy doszło do tragedii, kobieta była na wycieczce ze znajomymi.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 13 czasu lokalnego. Centrum ratownictwa morskiego Irlandzkiej Straży Przybrzeżnej otrzymało informację na temat kobiety, która ześlizgnęła się z klifów Moheru. Ten odcinek irlandzkiego wybrzeża jest popularny wśród turystów z uwagi na piękne krajobrazy.

Nie pierwszy wypadek

Na miejsce wyruszył śmigłowiec ratunkowy i łodzie Straży Przybrzeżnej. Chociaż ciało kobiety zostało zlokalizowane dość szybko, załogom udało się wydobyć je z wody dopiero dwie godziny później - z uwagi na warunki atmosferyczne ratownicy nie mogli bezpiecznie się do niego dostać.

Jak podały lokalne media, w momencie wypadku kobieta była na wycieczce z trójką znajomych. W pewnym momencie poślizgnęła się, spadając z klifu do wody.

Klify Moheru są jednym z najpopularniejszych punktów turystycznych w Irlandii, rocznie przyciągając około 1,5 miliona odwiedzających. To nie pierwszy śmiertelny wypadek, do jakiego doszło w tej okolicy - w 2019 roku obywatel Indii spadł do oceanu, gdy wykonywał zdjęcia.