Zabójcze ulewy na Sri Lance i w Indiach

Ulewne opady deszczu na Sri Lance i w południowych Indiach doprowadziły do gwałtownych powodzi i osuwisk ziemi. W pierwszym z krajów zginęło co najmniej 25 osób. Tysiące ludzi musiały opuścić swoje domy.

Na Sri Lance od ponad tygodnia utrzymują się obfite opady deszczu. W środę przedstawiciele władz przekazali, że wskutek powodzi i lawin błotnych życie straciło co najmniej 25 osób. Większość zgonów nastąpiła w wyniku utonięcia. Co najmniej jedną osobę uznaje się za zaginioną.

Ofiary śmiertelne i zniszczone domy w Indiach

Ulewnie pada również w południowoindyjskim stanie Tamil Nadu, co doprowadziło do powodzi. Jak informowano we wtorek, zginęło tam co najmniej pięć osób.