Powódź na trasie pielgrzymki. Wielu zabitych, setki zaginionych

Na trasie pielgrzymki w Indiach w Kaszmirze doszło do powodzi błyskawicznej, w wyniku której śmierć poniosły co najmniej 34 osoby. Ratownicy poszukują ponad 200 kolejnych osób.

Do tragedii doszło w indyjskim Kaszmirze około godziny 11.30 miejscowego czasu w czwartek. Nawalny deszcz doprowadził do powodzi błyskawicznej w miejscowości Chasoti. Żywioł pochłonął życie co najmniej 34 osób, a ponad 200 jest poszukiwanych.

Pielgrzymi zagarnięci przez wodę

Leżące na wysokości prawie 2900 m n.p.m. Chasoti jest punktem początkowym pielgrzymki wiodącej do sanktuarium Machail Mata. W wiosce oprócz mieszkańców przebywało wielu pielgrzymów. Powódź zniszczyła kuchnię wspólnotową i posterunek bezpieczeństwa.

- Kiedy uderzyła powódź, wielu pielgrzymów zgromadziło się na posiłek. Zagarnęła ich woda. Uważamy, że wiele osób zaginęło - relacjonował lokalny urzędnik w rozmowie z agencją Reuters.

Powódź błyskawiczna zaskoczyła mieszkańców i pielgrzymów w indyjskim Kaszmirze Reuters

Ofiar może być więcej

Po tragedii na miejsce wyruszyły służby ratunkowe. Władze nie są pewne, ile osób mogło stracić życie lub zaginąć.

- Dotarliśmy do 35 rannych - powiedział agencji AFP komisarz dystryktu Kishtwar, Pankaj Kumar Sharma. - Możliwe, że odnalezionych zostanie więcej ciał - dodał.

Omar Abdullah, premier indyjskiego terytorium federalnego Dżammu i Kaszmir, poinformował w mediach społecznościowych, że wiadomości są ponure, lecz rzetelne, choć z powodu trudnej sytuacji na miejscu docierają powoli.

Do tragedii w Chasoti doszło nieco ponad tydzień po tym, gdy stan Uttarkhand, także na północy Indii, nawiedziła powódź błyskawiczna. Przeszła przez wioskę Dharali, w wyniki czego śmierć poniosło co najmniej sześć osób, a kilkadziesiąt wciąż pozostaje zaginionych.

