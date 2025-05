Ulice jak rwące potoki, ludzie brodzący w wodzie

- To najbardziej mokry maj w Obserwatorium Colaba, położonym w Bombaju, od 1918 roku - powiedziała w rozmowie ze stacją CNN Sushma Nair, ekspertka z IMD. Tłumaczyła, że obfite opady deszczu związane są z nadejściem monsunu. W tym roku przyszedł on do miasta znacznie wcześniej niż zwykle. - Monsun przyszedł 26 maja, najwcześniej od 1950 roku - dodała. Zwykle pojawia się na początku czerwca. Wcześniej pisaliśmy, że do stanu Kerala pora monsunowa przyszła najwcześniej od 16 lat.