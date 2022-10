Huragan Julia zmierza w kierunku Nikaragui. Możliwe powodzie i lawiny błotne

Burza tropikalna Julia, która w sobotę stała się huraganem, minęła należącą do Kolumbii wyspę San Andres. Żywioł zmierza teraz w kierunku wschodnich wybrzeży Nikaragui. Prędkość wiatru przekracza 120 kilometrów na godzinę - poinformowało amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC).

Julia niesie ze sobą ulewne deszcze, które zdaniem ekspertów z NHC mogą doprowadzić do powstania powodzi błyskawicznych i lawin błotnych. Władze państw Ameryki Środkowej ogłosiły stan pogotowia, bowiem żywioł może zagrozić całemu regionowi.

Na San Andres ogłoszono godzinę policyjną i zamknięto lotniska

W Nikaragui władze wezwały wszystkie jednostki pływające do szukania schronienia w portach. Do najbardziej zagrożonych rejonów skierowano wojsko w celu pomocy w ewakuacji ludności. Zorganizowano sieć około 118 tymczasowych schronisk. Najbardziej zagrożone są nadmorskie miasta Bluefields i Pearl City a także łańcuchy przybrzeżnych wysepek. Prezydent Kolumbii Gustavo Petro ogłosił stan "najwyższego pogotowia" dla wysp San Andres i Providencia i zaapelował do hotelarzy aby byli gotowi udzielić tymczasowego schronienia okolicznej ludności. Na San Andres ogłoszono godzinę policyjną i zamknięto lotniska.