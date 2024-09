Helene zbliża się do Florydy. Mieszkańcy szykują się na najgorsze

Mieszkańcy Florydy szykują się na nadejście Helene, burzy tropikalnej, która powstała we wtorek rano na północno-zachodnich wodach Karaibów i wkrótce może stać się huraganem. Gubernator tego stanu wprowadził stan wyjątkowy na terenie niemal wszystkich hrabstw.

Burza tropikalna Helene zaczęła szybko nabierać siły i według prognoz w ciągu zaledwie 48 godzin może stać się huraganem 3. kategorii z wiatrem o prędkości 208 km/h. Żywioł może nabrać siły, przechodząc nad ciepłymi wodami Zatoki Meksykańskiej.

Wobec rosnącego zagrożenia, na Florydzie rozpoczęła się ewakuacja części ludności, a na terenie 61 z 67 hrabstw wprowadzono stan wyjątkowy.

Warunki zagrażające życiu

Narodowe Centrum Huraganów (NHC) prognozuje, że w środę Helene przejdzie nad półwyspem Jukatan w Ameryce Środkowej. To właśnie w okolicach Zatoki Meksykańskiej żywioł może gwałtownie zwiększyć swój rozmiar.

Potężne nawałnice mogą pojawić się na wschodnim wybrzeżu Florydy. Popularny obszar turystyczny Big Bend, od rzeki Apalachicola do rzeki Suwannee, jest zagrożony najpoważniejszym przyborem wody, nawet do ponad 4,6 m. W rejonie Tampy oraz dalej na południe sięgać może ok. 2,5 m. NHC ostrzega przed powodziami błyskawicznymi, silnymi podmuchami wiatru, a także osuwiskami ziemi.

Według prognoz Helene dotrze do wybrzeży Florydy w czwartek nad ranem czasu lokalnego. Zagrożone są także zachodnie tereny Karaibów i Kuby oraz północno wschodnie regiony półwyspu Jukatan, gdzie mogą pojawić się powodzie.

Przygotowania na najgorsze

Gubernator Florydy Ron DeSantis poinformował, że co najmniej 3000 funkcjonariuszy Gwardii Narodowej Florydy jest gotowych do wsparcia działań związanych z Helene. Jak dodał, stan ma setki Starlinków do rozmieszczenia na wypadek utraty dostępu do Internetu.

Władze ogłosiły obowiązkowe ewakuacje w części hrabstw Pinellas, Hernando, Charlotte, Franklin, Gulf, Manatee i Sarasota. W hrabstwie Taylor biuro szeryfa wydało w wtorek wieczorem nakaz ewakuacji dla wszystkich mieszkańców i wprowadziło godzinę policyjną od wschodu do zachodu słońca.

"To będzie co innego niż wszystko, co do tej pory przeżyliśmy" - ostrzegło biuro szeryfa.

Ostrzeżeniami przed powodzią zostało objętych co najmniej 20 milionów osób. Żywioł swoim działaniem może objąć także część terenów Georgii.

Potencjalnie najpotężniejszy huragan w tym roku

CNN wyliczyła, że Helene stanie się czwartym huraganem, który uderzy w USA w tym roku i piątym na Florydzie od 2022 roku. Wcześniej Stany Zjednoczone nawiedzały huragany: Beryl, Debby, Ernesto i Francine.

Potencjalna trasa przejścia huraganu Helene NOAA

Istnieją obawy, że Helene może stać się najsilniejszym huraganem, jaki uderzy w USA w tym roku. Dzieje się tak między innymi dlatego, że burza tropikalna może nabrać olbrzymiej mocy, przechodząc nad ciepłymi wodami Zatoki Meksykańskiej.

Autorka/Autor:fw

