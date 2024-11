Stracił nogę w ataku rekina, sam dopłynął do brzegu

Rekin zaatakował surfera na Hawajach, odgryzając mu nogę. Mimo poważnej rany mężczyźnie udało się dopłynąć do brzegu z jedynie niewielką pomocą innych plażowiczów. Do zdarzenia doszło w piątek rano.

W piątek około godziny 7 rano czasu lokalnego służby ratunkowe z hawajskiej wyspy Maui otrzymały wezwanie na popularną plażę Waiehu. Świadkowie poinformowali, że doszło tam do ataku rekina.

Sam dotarł do brzegu

Zwierzę zaatakowało 61-letniego surfera, odgryzając mu nogę poniżej kolana. Mężczyzna wpadł do wody, ale bardzo szybko otrząsnął się z szoku i zaczął płynąć w stronę brzegu. Prawie całą drogę pokonał samodzielnie, a w wyjściu na brzeg pomogli mu inni plażowicze.

Na miejsce szybko przybyli policjanci i ratownicy medyczni, którzy zatamowali krwotok. Poszkodowany, mimo poważnych obrażeń, pozostawał przytomny i został przetransportowany do szpitala, gdzie jego stan oceniono jako krytyczny.

- Chciałbym pochwalić pacjenta za jego siłę i opanowanie, i za to, że udało mu się dotrzeć do brzegu. To naprawdę wyjątkowe. Chciałbym też wyrazić uznanie dla wszystkich dobrych samarytan, którzy mu pomogli - przekazał Jeff Giesea ze straży pożarnej wyspy Maui.