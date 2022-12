W wodzie znaleziono strój kąpielowy. Poszukiwaną kobietę mógł zaatakować rekin

Do ataku rekina miało dojść w czwartek przed południem. Kobieta nurkowała z mężem w rejonie plaży Keawakapu u południowo-wschodnich wybrzeży wyspy Maui. Jak relacjonował mężczyzna, oboje walczyli z drapieżnikiem i próbowali wrócić na brzeg. Sam wydostał się z wody i wrócił na plażę. Kiedy jego żonie się to nie udało, wezwał pomoc. Później w wodzie znaleziono tylko jej zestaw do snorkelingu i strój kąpielowy.