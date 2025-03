Widmo bankructwa nad Greenpeace. Musi zapłacić 667 milionów dolarów odszkodowania

Decyzją ławy przysięgłych sądu w Mandan w Dakocie Północnej Greenpeace został zobowiązany do wypłaty blisko 667 milinów dolarów (równowartość ponad 2,5 mld zł) odszkodowania na rzecz Energy Transfer, przedsiębiorstwa zajmującego się transportem rurociągami ropy naftowej i gazu ziemnego. W 2019 roku pozwało ono organizację w związku z rolą, jaką miała ona odegrać w protestach przeciwko budowie przez Energy Transfer rurociągu o nazwie Dakota Access.

Organizacja podważa jednak zasadność wyroku i zapowiada apelację. Utrzymuje, że jej zaangażowanie w protesty było niewielkie i nastąpiło na prośbę plemienia Standing Rock. Plemię to otwarcie deklaruje, że to ono przewodziło protestom przeciwko Dakota Access.

Greenpeace ma zapłacić 667 mln odszkodowania

- Jesteśmy organizacją, która działa na rzecz obrony praw. Nasze działania polegają na pokojowych protestach - podkreśla w rozmowie z agencją Reutera Deepa Padmanabha, prawniczka Greenpeace. - Wszyscy powinniśmy martwić się o przyszłość pierwszej poprawki i pozwy sądowe takie jak te, których celem jest zniszczenie naszych praw do pokojowych protestów i wolności słowa. Greenpeace będzie nadal robić swoją część, aby walczyć o ochronę tych podstawowych praw dla wszystkich - dodała.

Padmanabha nie jest jedyną osobą, która obawia się wpływu, jaki środowe orzeczenie może mieć na przyszłość możliwości sprzeciwu obywatelskiego w USA. Eksperci zgodnie zwracają uwagę na możliwość wystąpienia tzw. efektu mrożącego, w ramach którego organizacje i grupy społeczne będą bały się protestować z uwagi na możliwość zastania pozwanym i pociągniętym do odpowiedzialności finansowej. Sam Greenpeace przyznaje, że jeśli jego apelacja się nie powiedzie i będzie on zmuszony do wypłaty tego odszkodowania, może zbankrutować.