Fala wezbraniowa na Dunaju zbliża się do południowej granicy Węgier

W nocy z niedzieli na poniedziałek fala kulminacyjna przeszła przez położone na południe od Budapesztu miasto Paks, a w poniedziałek rano znajdowała się na wysokości miasteczka Baja, około 30 kilometrów od południowej granicy kraju. Według prognoz we wtorek fala dotrze do Mohacza, przy granicy z Chorwacją i Serbią.

Poziom wody w Dunaju

Ze względu na to, że zagrożenie powodziowe utrzymuje się na terenach na południe od Budapesztu, służby hydrologiczne kontynuują całodobowy monitoring i reagują na ewentualne zagrożenia. Na obszarach, gdzie doszło do lokalnych podtopień, rozpoczęło się usuwanie ich szkód. Lekarze apelują do mieszkańców, by zalane czy nawet tylko podtopione pomieszczenia nie tylko posprzątać, ale też zdezynfekować. Radzą też, by przed spożyciem przegotowywać nawet wodę z wodociągów.