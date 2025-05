Ewakuują mieszkańców. "Woda sięga nawet do pierwszego piętra"

Kataklizm wywołały intensywne opady deszczu, które wystąpiły na południu Pensylwanii we wtorek. Z brzegów wystąpiła między innymi rzeka Casselman, co doprowadziło do poważnej powodzi. Lokalne władze poinformowały, że większość domów w dzielnicy Meyersdale w hrabstwie Somerset zostało zalanych.