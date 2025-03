Dzwonili na straż pożarną, bo pomylili dym z mgłą

W niedzielę nad Hongkong napłynęły masy ciepłego, wilgotnego powietrza znad Morza Południowochińskiego, powodując wystąpienie mgieł i zamgleń. W godzinach popołudniowych widzialność w porcie spadła do 1000 metrów, zaś na wyspie Peng Chau - do 500 m. Górne piętra wieżowców znikły we mgle, co zachęciło wielu mieszkańców do uwiecznienia niezwykłego widoku.