Donald Trump wzywa do zniesienia zmiany czasu    

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał w piątek amerykański Kongres do przyjęcia ustawy, która zniosłaby zmianę czasu. Miałaby ona wprowadzić na stałe obecny czas letni. W jego opinii taka decyzja zostałaby dobrze przyjęta przez obywateli.

W piątkowym wpisie na swoim portalu społecznościowym "Truth Social" Donald Trump podkreślił też, że zniesienie zmiany czasu oznaczałby, iż "nie byłoby już konieczności przestawiania zegarów, co jest poważną niedogodnością, a dla państwa jest bardzo kosztowne". Amerykański prezydent wzywał do zniesienia zmiany czasu jeszcze w grudniu ubiegłego roku, ale wówczas była mowa o pozostaniu przy czasie zimowym, choć sprzeciwiała się temu większość w Partii Republikańskiej. Obecnie Trump postuluje, by obowiązujący stał się czas letni.