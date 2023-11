Zima zawładnęła Danią. Największe opady i największy mróz od lat

Śnieg pokrył dużą część Danii. W niektórych miejscach spadło go najwięcej od pięciu lat. Sytuacja była o tyle trudna, że w Aarhus zawieszono kursowanie komunikacji miejskiej.

Śnieg obficie pada w Danii od początku tygodnia. Szczególnie trudna sytuacja na drogach zapanowała w czwartek. Od poranka w różnych regionach kraju na drogach tworzyły się długie korki. Ciężarówki miały duże problemy z wjechaniem na wzniesienia. W Jutlandii Środkowej doszło do co najmniej kilku wypadków.

W Aarhus, drugim co do wielkości duńskim mieście, odwołano kursy wszystkich autobusów. Osoby korzystające z komunikacji miejskiej musiały liczyć się z utrudnieniami również w mieście Aalborg na północy kraju i w jego okolicach.

Największe opady śniegu...

...i najzimniej od lat

Duńczykom we znaki daje się nie tylko śnieg. Duński Instytut Meteorologiczny (DMI) poinformował, że wtorek był najzimniejszym listopadowym dniem w całym kraju od 13 lat. Średnia temperatura wyniosła -4,6 stopnia Celsjusza.

Termometry wskazywały ujemne wartości na wielu obszarach przez cały dzień, co - jak wskazano - zdarza się bardzo rzadko o tej porze roku. W niektórych miejscach ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1965 roku.

Najniższą temperaturę w ciągu ostatnich dni odnotowano w środę wieczorem na lotnisku w mieście Roskilde na południowy zachód od Kopenhagi. Było tam -15 st. C, co jest najniższą odnotowaną temperaturą w Danii w listopadzie lub na tak wczesnym etapie sezonu zimowego, od 30 lat - przekazał DMI. W 1993 r. w nocy 25 listopada zarejestrowano -16,2 st. C w gminie Vamdrup na południu Półwyspu Jutlandzkiego.