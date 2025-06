Ewakuacje, nie kursują pociągi, zamknięte szkoły. Wutip uderzył

Pierwszy tajfun w tym roku. Ewakuacje, nie kursują pociągi

Wutip, pierwszy tajfun w tym roku w Chinach, zmusił lokalne władze do ewakuacji ponad 16 tysięcy osób do bezpiecznych miejsc w prowincji Hainan - podała agencja informacyjna Xinhua. W prowincji Guangdong ponad 49 tysięcy łodzi rybackich powróciło do portu, a ok. 10 tysięcy członków załogi zostało przetransportowanych w bezpieczne miejsce.