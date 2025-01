Spodziewają się wiatru, jaki nie wiał od kilkunastu lat. Zniszczenia mogą być rozległe

Według prognoz burza ma dotrzeć do brzegów Irlandii we wczesnych godzinach w piątek. Meteorolodzy ostrzegają, że może ona być jedną z najsilniejszych od lat w tym regionie. Jak mówi synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, żywioł ma związek z cyklonem poruszającym się nad Oceanem Atlantyckim.

- Aktualnie centrum cyklonu znajduje się nad Środkowym Atlantykiem, ciśnienie w jego w centrum wynosi 975 hektopaskali, a porywy wiatru mają prędkość około 120-140 kilometrów na godzinę. W kolejnych godzinach dojdzie do sytuacji gwałtownego pogłębiania się niżu, podczas którego układ doświadczy dużych spadków ciśnienia w centrum. W ciągu 24 godzin ciśnienie spadnie o około 35 hektopaskali - tłumaczy ekspert.

Niż dotrze do Irlandii w drugiej części nocy z czwartku na piątek, początkowo z porywami około 100-120 km/h, nasilającymi się nad ranem i w ciągu dnia do 130-150 km/h nad lądem oraz do 160-180 km/h w rejonie zachodniego wybrzeża Irlandii i Walii.