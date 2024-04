Budynki rozrywane na strzępy i kule ognia. Trąba powietrzna na przerażających nagraniach

W sobotę przez dzielnicę Baiyun w Kantonie przeszła trąba powietrzna. Żywioł przyczynił się do śmierci pięciu osób, a 33 zostały ranne. Ponadto wiatr uszkodził ponad 140 budynków, głównie należących do miejscowej fabryki opon, oraz kilka linii energetycznych, co doskonale widać na wykonanych przez świadków nagraniach.