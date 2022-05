Najzimniej od 1990 roku. W Brazylii spadł śnieg, wcześniej pogoda załamała się w Urugwaju

Cyklon przeszedł przez Urugwaj i południową Brazylię, przynosząc niszczycielskie porywy wiatru i wysokie fale morskie. Zginęły co najmniej dwie osoby. Południowo-wschodnią Brazylię w środę ogarnęło wyjątkowo zimne jak na tę porę roku powietrze.

Cyklon Yakecan w pierwszej kolejności przeszedł we wtorek przez Urugwaj. W stolicy, Montevideo, 23-letni mężczyzna zginął po tym, jak drzewo spadło na jego dom. Wiatr wyrywał drzewa z korzeniami i zrywał dachy. W porywach wiało tam z prędkością prawie 100 kilometrów na godzinę. W związku z żywiołem w Urugwaju obowiązywały alerty najwyższego stopnia.

Następnego dnia żywioł dotarł na południe Brazylii, powodując przerwy w dostawie prądu. Bez dostępu do energii elektrycznej było 220 000 domów. Drzewa spadały na linie energetyczne. Najbardziej dotknięty szkodami spowodowanymi przez cyklon został stan Rio Grande do Sul, który graniczy z Urugwajem. Drogi wzdłuż wybrzeży były pokryte morską pianą. W stanie Rio Grande do Sul poinformowano o jednej ofierze śmiertelnej gwałtownych warunków pogodowych.