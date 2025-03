Nawałnice w Argentynie. Są ofiary śmiertelne

Tyle deszczu, ile zwykle przez cały rok

Biuro burmistrza Federico Susbiellesa poinformowało o ewakuacji 1321 mieszkańców. Władze miasta odwołały w piątek wszystkie aktywności na jego terenie i wezwały mieszkańców do pozostania w domach. Tamtejsze lotnisko zostało zamknięte do odwołania.

- Obecna sytuacja w wielu przypadkach uniemożliwia dostęp do miasta, ale jak tylko pogoda pozwoli, dotrzemy do każdego zakątka. Proszę znowu o to, o co prosiłem od początku dnia - jeśli nie jest to absolutnie konieczne, zostańcie w swoich domach. [...] Ważne, abyśmy zostali w domach i byli zjednoczeni w tym trudnym momencie, z którym się zmagamy - przekazał Susbielles.