Satelita wykrył "wyspę widmo"

"Wyspa widmo" pojawiła się na Morzu Kaspijskim - i bardzo szybko zniknęła. Do powstania niewielkiego skrawka lądu doszło w 2023 roku po wybuchu wulkanu błotnego. Wystarczyło jednak kilkanaście miesięcy, by wyspa się rozmyła.

Wysepka pojawiła się na Morzu Kaspijskim nieopodal wybrzeża Azerbejdżanu. Do jej uformowania doszło po erupcji wulkanu błotnego Kumani Bank na początku 2023 roku. Podwodny stożek wyrzucił z siebie wystarczająco dużo materiału, by stworzyć skrawek lądu.

Nie pierwsza taka wyspa

Jak wynika z obserwacji dokonanych dzięki satelitom OLI, OLI2, Landsat 8 oraz 9, wyspa najprawdopodobniej powstała między 30 stycznia a 4 lutego. Mierzyła ona około 400 metrów długości. Jak donosi amerykańska agencja kosmiczna, wyspa widoczna była na Morzu Kaspijskim do końca 2024 roku - do tego czasu większość lądu się rozmyła, a nad wodę wystawała tylko część krateru wulkanu błotnego.

Wyspa na Morzu Kaspijskim - od momentu przed powstaniem do zniknięcia

Wyspa na Morzu Kaspijskim - od momentu przed powstaniem do zniknięcia NASA Earth Observatory

Czym są wulkany błotne

Wulkany błotne to stożki lub kopuły, z których kraterów wydobywa się błoto, najczęściej po erupcjach gazu ziemnego. Wybuchom czasami mogą towarzyszyć płomienie. W Azerbejdżanie, w tym w należącym do kraju sektorze Morza Kaspijskiego, znajduje się ponad 320 ze znanych 800 wulkanów błotnych na Ziemi. Część z nich to pomniki przyrody objęte ochroną krajobrazową. Najbardziej znane są wulkany błotne z półwyspu Apszerońskiego.