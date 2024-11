"To było straszne". Walczą z żywiołem od poniedziałku

Za późno, by się ewakuować

Lokalne służby apelują do mieszkańców miejscowości objętych najwyższymi alertami, by ci pozostali w domach. Jak informuje Departament Straży Pożarnej i Służb Ratunkowych (DFES) ogień zajął między innymi wszystkie drogi ewakuacyjne, przez co próba ucieczki może stworzyć zagrożenie dla życia. Rozległy zachodni pas pożaru buszu obecnie jest długi na około 50 kilometrów.

Gaszenie pożaru potrwa

Zdaniem służb akcja gaśnicza potrwa jeszcze przez co najmniej kilka dni, a mieszkańcy, którzy zdążyli się ewakuować, nie wrócą w najbliższym czasie do swoich domów. W kolejnych dniach prognozowane jest lekkie ochłodzenie. W sobotę maksymalna temperatura w regionie wyniesie 29 st. C, a w niedzielę 23 st. C. Meteorolodzy przewidują także pojawienie się burz, które zdaniem strażaków mogą utrudnić akcję gaśniczą.