Rekin chwycił wędkarza za szyję. Mężczyzna zmarł

Rekin zaatakował wędkarza we wschodniej Australii. Jak przekazały lokalne media, 40-latek spędzał czas z rodziną nad wodą, gdy nagle zaatakował go drapieżnik. Mimo długiej walki o jego życie, mężczyzna zmarł.

U północno-wschodniego wybrzeża Australii rekin zaatakował 40-letniego mężczyznę, który wraz z rodziną łowił ryby. Do zdarzenia doszło w sobotę w pobliżu wyspy Humpy Island, w parku narodowym Keppel Bay Islands, około 18 kilometrów od wybrzeża stanu Queensland.

Ataki na ludzi

Jak podały lokalne media, na miejsce zdarzenia wysłano śmigłowiec z zespołem medycznym, ale 40-latka nie udało się uratować. Doznał on rozległych obrażeń szyi i mimo ponad godzinnej walki o jego życie, zmarł.

Według Australijskiej Bazy Danych o Atakach Rekinów, w roku 2024 na australijskich wodach doszło do co najmniej czterech innych ataków rekinów na ludzi. W Queensland do ostatniego ataku doszło na początku grudnia - zwierzę zaatakowało wtedy 60-letniego nurka.