A23a w pułapce. Największa góra lodowa świata "nie chce umierać"

A23a, największa na świecie góra lodowa, znalazła się w pułapce. Gigantyczna bryła została uwięziona przez kolumnę Taylora - zjawisko, do którego dochodzi w bardzo określonych warunkach. Dla A23a może to być jednak szczęśliwy zbieg okoliczności.

"Ocean jest pełen niespodzianek"

Co wpłynęło na niezwykłe zatrzymanie się A23a? Według badaczy jest to efekt zjawiska zwanego kolumną Taylora. Dochodzi do niej w płynach, które się obracają - a takim jest ocean, na który oddziałuje siła Coriolisa. Na czym to polega? Jeśli płyn zostanie zakłócony przez ciało stałe, na przykład wybrzuszenie na morskim dnie, w odpowiednich warunkach doprowadza to do powstania wiru. Obiekty, które dostaną się w zasięg kolumny Taylora, nie mogą jej samodzielnie opuścić.